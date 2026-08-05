Мэр чешского города Польна перевёл мошенникам бюджет футбольного клуба

В Чехии разгорелся скандал, который может стоить футбольному клубу с вековой историей его существования. Глава города Польна 71-летний Йиндржих Скочдополе, одновременно руководивший клубом «Славой» из пятого дивизиона, стал жертвой криптомошенников, сообщает Denik.cz.

Злоумышленники, представившиеся сотрудниками инвестиционной компании, сообщили мужчине о якобы существующем на его имя счёте с биткоинами на сумму около 19 тысяч долларов. Для вывода средств они потребовали перевести деньги на криптокошелёк. Не имея личных накоплений, чиновник воспользовался бюджетом футбольной команды, переведя на счета аферистов почти 4 миллиона рублей.

Как только деньги были получены, связь с псевдоинвесторами оборвалась. Теперь «Славой», основанный в 1927 году, рискует прекратить своё существование. В клубной академии тренируются более сотни детей. Если финансирование не будет найдено, команда исчезнет в год своего столетия. Самого мэра задержали и приговорили к двум годам условно. Пока неизвестно, сможет ли клуб найти спонсоров или ему придётся остановить деятельность.

Ранее в Чехии сотрудник управления недвижимости Градца-Кралове перевёл мошенникам 46 млн крон ($2,1 млн) после того, как аферисты убедили его спасти бюджетные средства от угрозы. Директор управления Ярослава Бернгардова сообщила, что это была ошибка конкретного служащего, который действовал под психологическим давлением и без ведома руководства.