Вы сами отдаёте деньги мошенникам: Названы 10 опасных ошибок при онлайн-платежах

Большинство потерь при онлайн-покупках связано не со сложными хакерскими атаками, а со спешкой и невнимательностью пользователей. Первая опасная привычка — покупки на непроверенных сайтах, которые могут копировать известные магазины. Не менее рискованно игнорировать HTTPS и подозрительный адрес страницы, особенно если домен содержит ошибки или необычное окончание.

Часто люди совершают ввод данных карты по ссылкам из сообщений, полученных якобы от банка, службы доставки или магазина. Ещё одна ошибка — отсутствие двухфакторной защиты, из-за чего одного украденного пароля может оказаться достаточно для доступа к аккаунту.

Серьёзную угрозу создаёт использование одного пароля для всех сервисов — утечка на одном сайте открывает мошенникам доступ к другим профилям. Также не следует проводить оплату через открытый Wi-Fi, поскольку данные авторизации и платёжная информация могут быть перехвачены.

Риск утечки увеличивает сохранение карты во множестве приложений и магазинов, каждый из которых становится дополнительной уязвимой точкой. Финансовые потери также возможны из-за игнорирования банковских уведомлений и выписок, когда пользователь не замечает небольшие списания или ненужные подписки.

Опасной привычкой остаётся хранение всех денег на одной платёжной карте без отдельного резервного счёта. Завершает список оплата под влиянием эмоций и спешки — именно на срочности, страхе и обещаниях большой скидки мошенники чаще всего заставляют человека самостоятельно раскрыть свои данные, сообщает «Царьград».

Кстати, так называемая «рассрочка 0%» нередко оказывается обычным потребительским кредитом с дополнительными условиями, предупредила юрист. По её словам, покупателю важно сравнить стоимость товара при полной оплате и при внесении платежей частями.