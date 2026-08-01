Скрытый кредит и навязанные услуги: Что не так с рассрочкой под 0%

Так называемая «рассрочка 0%» нередко оказывается обычным потребительским кредитом с дополнительными условиями, предупредила юрист Полина Щавелёва. По её словам, покупателю важно сравнить стоимость товара при полной оплате и при внесении платежей частями.

Переплата может скрываться в повышенной цене, отсутствии скидок и бонусов. Если деньги перечисляются кредитной организации, человек фактически подписывает кредитный договор, а не оформляет рассрочку напрямую у продавца. Вместе с договором покупателю могут предложить страховку, платную подписку, сервисный пакет или расширенную гарантию, стоимость которых часто включают в ежемесячный платёж, поэтому итоговая сумма оказывается выше заявленной.

При просрочке заёмщику могут начислить штрафы и пени, а сведения о задолженности — передать в бюро кредитных историй. В беседе с «Газетой.ru» эксперт подчеркнула, что продавец обязан заранее раскрыть все условия сделки, а навязывание дополнительных услуг запрещено законом.

К слову, акции с «беспроцентной рассрочкой» остаются одним из самых популярных способов стимулировать продажи. Однако за формулировкой «0%» часто скрываются дополнительные платежи и жёсткие условия, выяснил Life.ru.