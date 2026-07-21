Крупнейший случай: Сотрудник мэрии в Чехии отдал мошенникам более $2 млн из бюджета

Сотрудник муниципальной структуры в чешском городе Градец-Кралове перевёл мошенникам 46 млн крон — около $2,1 млн. Деньги принадлежали городскому Управлению недвижимости, пишет Novinky.

Аферисты позвонили служащему, отвечавшему за финансовые операции, и убедили его, что бюджетные средства находятся под угрозой. Для их «спасения» мужчина отправил всю сумму на указанные счета.

«Речь идёт об ошибке конкретного служащего, в чью компетенцию входило обращение с денежными средствами. Он, к сожалению, находясь под психологическим давлением злоумышленников, обошёл контрольные механизмы и процедуры безопасности в сфере финансовых операций», — сообщила директор управления Ярослава Бернгардова.

Операцию сотрудник провёл без ведома руководства, коллег и городских властей. Этот случай назвали крупнейшим в истории Чехии разовым ущербом от телефонных аферистов, выдававших себя за полицейских или работников банка.

Инцидент произошёл на прошлой неделе. В мэрии уверяют, что потеря денег не угрожает работе организации, выполнению финансовых обязательств и выплате зарплат. Полиция пытается установить личности злоумышленников и вернуть похищенное. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители напомнили, что банки и силовые ведомства не требуют по телефону переводить средства на «безопасные счета». Власти города намерены усилить подготовку сотрудников к подобным атакам.

Ранее эксперты перечислили фразы, которые чаще всего выдают телефонных мошенников. Аферисты пугают жертв «взломом счёта», предлагают участвовать в «секретной операции» и требуют срочно перевести сбережения в якобы безопасное место.