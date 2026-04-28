Хотят обобрать до нитки: Телефонных мошенников признали самыми опасными аферистами

Телефонных мошенников назвали самыми опасными среди аферистов. Злоумышленники постоянно меняют скрипты — используют новые законы, выплаты, создают фишинговые сайты. Но телефонные звонки несут больший риск, рассказала правозащитница Екатерина Дуб.

Мошенники звонят под видом поликлиник, соцслужб или силовых ведомств. Они просят назвать код из СМС. После этого начинается психологическая атака — жертву запугивают, чтобы она перевела все средства на «безопасный счёт», пишет 360.ru.

Дуб предупредила — аферисты хотят обобрать человека до нитки. Они уговаривают взять кредиты, продать имущество. Образование не защищает от схем — попадаются и учёные, и педагоги. Главный совет — не сообщать коды из СМС никому.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники массово создают фальшивые сайты и каналы под видом Следственного комитета РФ. Они копируют публикации из официальных источников и добавляют поддельные контакты. Через эти каналы злоумышленники предлагают оформить компенсации или вернуть якобы похищенные средства. Эксперты советуют проверять адрес сайта и не переходить по сомнительным ссылкам.