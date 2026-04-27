Деньги пришли сами? Не спешите радоваться: новая схема мошенников может сделать вас преступником

На карты россиян стали приходить деньги от незнакомцев, после чего в мессенджерах появляется вежливая просьба вернуть перевод. Как рассказал РИА «Новости» эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава, это новая мошенническая схема под названием «обратный перевод», цель которой – сделать из добропорядочного гражданина так называемого дропа, то есть соучастника преступления.

Деньги, которые пришли якобы от случайного отправителя, почти наверняка украдены у третьего лица. Если человек согласится вернуть перевод на другую карту, а мошенники просят именно об этом, он становится частью преступной цепочки по обналичиванию похищенных средств.

«Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств», – предупредил эксперт.

Последствия могут быть катастрофическими. Как только настоящий владелец украденных денег напишет заявление в полицию, реквизиты человека, который согласился на «обратный перевод», автоматически попадают в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.

«Ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны», – сообщил Кучава.

По закону банк имеет право приостановить использование карты, онлайн-банка или других электронных средств платежа, пока данные числятся в чёрном списке ЦБ. Если информация поступила от МВД, банки уже обязаны это сделать. Деньги на счёте не пропадут, но получить к ним доступ можно будет только лично в отделении с паспортом.

Эксперт дал чёткий алгоритм действий. Если незнакомец просит вернуть якобы ошибочный перевод, единственное и безоговорочное правило – ни в коем случае не переводить деньги самому. Нужно сразу же позвонить в свой банк по официальному номеру, указанному на карте, сообщить о несанкционированном поступлении средств и попросить инициировать процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя.

«Это единственный законный и безопасный способ вернуть деньги, который не даст мошенникам вас подставить», – заключил Кучава.

