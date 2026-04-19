19 апреля, 14:44

Дропперы всё чаще вербуют школьников: Как уберечь детей от мошенников

Эксперт Бедеров призвал родителей беречь детей от мошеннических схем дропперов

Обложка © GigaChat / Life.ru

Родителям стоит насторожиться, если у ребёнка появились резкие перепады настроения, дорогие вещи, банковские карты или крупные суммы наличных, а также интерес к банковским операциям и постоянная переписка с незнакомцами. Так можно распознать, что школьника втягивают в дропперство (передачу своей карты мошенникам для обналичивания украденных денег), рассказал IT-эксперт Игорь Бедеров.

Он подчеркнул, что за дропперство несовершеннолетним грозят серьёзные последствия. Сберечь детей поможет доверительный разговор на реальных примерах, объяснение правил цифровой гигиены и предложение легальной альтернативы (фриланс, подработка). Если ребёнка уже втянули в схему, необходимо идти в полицию, рекомендовал родителям собеседник «Газеты.ru».

Напомним, в России фиксируется рост случаев, когда подростков втягивают в мошеннические схемы с банковскими картами и обналичиванием средств. Один из последних эпизодов произошёл в Сочи, где 15-летнего школьника вовлекли в оформление банковской карты на своё имя.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

