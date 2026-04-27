В Петербурге сын бизнесмена помог мошенникам вынести сейф с 55 млн рублей

В Петербурге мошенники вынудили сына предпринимателя передать им сейф с ювелирными украшениями и наличными на сумму около 55 миллионов рублей. Сначала молодому человеку позвонила якобы медсестра и попросила продиктовать код из SMS. Вскоре позвонила «служба безопасности» и сообщила о взломе его аккаунта на «Госуслугах».

Кроме того, на почту пришла фальшивая «доверенность» на передачу доступа к счетам некоему «террористу», после чего злоумышленники начали угрожать уголовными статьями. Общение перешло в видеозвонок во «ВКонтакте», где к беседе подключились «сотрудник Росфинмониторинга» и «следователь».

Под угрозой обыска они установили над студентом круглосуточный контроль через демонстрацию экрана и камеру. На следующий день его заставили провести «гражданский обыск» собственной квартиры в прямом эфире. Обнаружив сейф, аферисты приказали упаковать его и передать курьеру, юноша выполнил требование. Ему запретили общаться с родными и отправили по разным адресам якобы для аннулирования «доверенности».

В кафе на Литейном проспекте молодой человек заподозрил неладное, отключил демонстрацию экрана и отправил геолокацию родителям, которые уже искали его. Они нашли сына напуганным и подавленным, однако переданный сейф с ювелирными украшениями и деньгами найти не удалось, сообщает 78.ru.

Тем временем в России фиксируется рост случаев, когда подростков втягивают в мошеннические схемы с банковскими картами и обналичиванием средств. Один из последних эпизодов произошёл в Сочи, где 15-летнего школьника вовлекли в оформление банковской карты на своё имя.