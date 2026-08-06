Россиянам подсказали эффективный способ защитить банковские счета от мошенников

Регулярный перевыпуск банковской карты снижает риск утечки её данных мошенникам, предупредил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, вероятность компрометации реквизитов растёт по мере увеличения срока использования карты.

Старые карты обычно меняют раз в три-пять лет. Для карт нового образца срок действия может достигать десяти лет. Длительная активность карты повышает вероятность попадания конфиденциальной информации к злоумышленникам, поэтому своевременный перевыпуск может стать дополнительной мерой защиты средств.

«Ранняя замена пластикового устройства оправдана при подозрении на компрометацию, физическом повреждении, утере, смене персональных данных», — заключил собеседник NEWS.ru.