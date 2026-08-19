Курьер мошенников из Петербурга сел на 4 года за обман пенсионерок на ₽4,2 млн

Курьера телефонных мошенников приговорили в Санкт-Петербурге к четырём годам колонии за обман двух пенсионерок на сумму свыше 4,2 млн рублей. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

С мая прошлого года фигурант вместе с сообщниками убеждал пожилых людей передавать деньги якобы ради их сохранности. У 85-летней женщины он забрал валюту и рубли более чем на 3 млн рублей, у 71-летней — ещё 1,1 млн.

В суде мужчина признал вину только по одному эпизоду и частично возместил ущерб одной из потерпевших. Помимо четырёх лет колонии общего режима, с него взыскали 4,1 млн рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Мурине задержали 17-летнего курьера мошенников, забравшего у пенсионерки почти 1,3 млн рублей. По данным полиции, 90-летнюю женщину убедили отдать накопления якобы для их сохранности.