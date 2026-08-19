«Сделайте в течение часа»: Как распознать мошенническое письмо на рабочей почте

Мошеннические письма в корпоративной почте часто имитируют стиль общения руководителей или коллег, используя знакомые имена и похожие домены. IT-эксперт Алексей Власов пояснил «Газете.ru», что критически важно проверять полный адрес отправителя, особенно часть после символа «@»: поддельный домен может отличаться от настоящего одной буквой, лишним словом или зоной.

Одним из главных признаков обмана эксперт назвал давление на получателя. Формулировки вроде «сделайте в течение часа» или «учётная запись будет заблокирована» направлены на то, чтобы человек действовал автоматически, не проверяя запрос. Насторожить должны и неожиданные просьбы оплатить счёт, передать данные, открыть документ или срочно перейти по ссылке.

Перед кликом следует навести курсор на ссылку и посмотреть реальный адрес. Нельзя открывать сокращённые ссылки от неизвестных, архивы с паролями, файлы .exe и .iso, а также документы, требующие включения макросов. Запрос пароля, кода из СМС или внутренних данных компании также указывает на возможное мошенничество. Даже точное воспроизведение стиля письма не гарантирует подлинности: современные инструменты позволяют копировать манеру общения.

Если просьба выглядит необычно, её нужно подтвердить через отдельный канал — позвонить коллеге по номеру из справочника или написать в рабочем мессенджере. До проверки нельзя переходить по ссылкам, открывать вложения или отвечать отправителю. Подозрительное письмо следует передать службе информационной безопасности в виде вложения для анализа технических параметров, а после проверки — удалить.

А ранее Life.ru сообщал, что мошенники присылают ссылки на видео, чтобы взломать онлайн-банки. В Госдуме отметили, что за обычным роликом или ссылкой злоумышленники способны спрятать вредоносную программу, которая получает доступ к онлайн-банку и электронным кошелькам.