Так говорят только мошенники: В МВД назвали фразу, после которой нужно срочно класть трубку

Любые разговоры о необходимости перевода денег на некий «безопасный счёт» ведут только мошенники. Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Представитель ведомства пояснил, что схема с «безопасным счётом» — это полностью выдуманная история. Подобных банковских продуктов не существует в природе.

По словам Васенина, упоминание этой фразы в телефонном разговоре должно срабатывать как сигнал тревоги. Услышав такое предложение, следует немедленно положить трубку.

Правоохранитель подчеркнул, что современные электронные средства платежа сами по себе уже надёжно защищены. Счёт в банке перестаёт быть безопасным только в том случае, если владелец добровольно передаёт к нему доступ посторонним.

Ранее сообщалось, что мошенники в преддверии 1 сентября открыли сезон охоты на первокурсников. По словам эксперта, аферисты представляются сотрудниками вузов и обещают решить вопросы с общежитием. Расчёт злоумышленников строится на срочности и доверии к теме университета.