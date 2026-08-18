«Решить вопрос по знакомству»: Мошенники открыли сезон охоты на первокурсников

Перед началом учебного года мошенники могут предлагать первокурсникам и их родителям забронировать место в общежитии за деньги, предупредил аналитик Владимир Зыков. По его словам, аферисты представляются сотрудниками вузов.

«Под видом сотрудника вуза, коменданта или человека, который якобы может решить вопрос по знакомству, они могут предлагать заранее забронировать комнату, внести залог, оплатить место вне очереди или перевести деньги за содействие», — отметил собеседник RT.

Расчёт строится на срочности и доверии к теме университета. Жертве могут прислать поддельные документы, фальшивую страницу для оплаты или реквизиты карты физлица. Проверять любые предложения о заселении нужно только через официальные контакты вуза и общежития, подчеркнул специалист.

К слову, мошенники стали вдвое чаще использовать тему поступления в вузы для обмана абитуриентов и их родителей. Аферисты предлагают «закрепить» место, ускорить зачисление или оплатить резерв, а затем отправляют жертв на фишинговые страницы.