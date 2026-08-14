Фейковый допнабор: В РФ раскрыли схему обмана абитуриентов под видом приёмной комиссии

Мошенники стали вдвое чаще использовать тему поступления в вузы для обмана абитуриентов и их родителей. Злоумышленники предлагают «закрепить» место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, эксплуатируя страх потерять шанс на обучение, сообщает газета «Известия».

Активность мошенников выросла на фоне высокого конкурса: с трудностями при поступлении на бюджет столкнулись даже абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ, а число платных мест сократилось. Эксперт Ольга Ключевская привела пример из Санкт-Петербурга, когда злоумышленники представились сотрудниками приёмной комиссии и предложили место в рамках дополнительного набора с условием оплаты в течение одного дня.

Для «оформления документов» абитуриенту отправили ссылку на сторонний ресурс, по которой он перешёл и лишь тогда осознал обман. На самом деле вуз не публиковал никаких официальных сообщений о дополнительном наборе, а ссылка вела на фишинговый сайт.

Эксперты рекомендуют проверять информацию исключительно через официальные каналы вузов и не переходить по подозрительным ссылкам. Любые предложения об оплате вне установленных процедур и с ограничением по времени являются верным признаком мошенничества.

А ранее Life.ru рассказывал, что мошенники выманивают у родителей данные карт их детей. Схема начинается с массовой рассылки SMS, в которых родителей предупреждают о подозрительных транзакциях по счетам несовершеннолетних.