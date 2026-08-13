«Правило пяти секунд»: Психолог объяснила, как распознать мошенника и не попасться на уловки

Мошенники создают искусственный дефицит времени, чтобы отключить критическое мышление жертвы и заставить её действовать на эмоциях. Кандидат психологических наук Елена Шпагина пояснила RT, что для мгновенной диагностики угрозы достаточно пяти секунд и четырёх надёжных критериев, которые позволяют прервать автоматическую реакцию страха или жадности.

Первый и самый яркий маркер — требование немедленных действий. Фразы вроде «прямо сейчас», «последняя ячейка» или «через пять минут будет поздно» являются классическими триггерами, отключающими способность задавать вопросы. Психолог советует в такой момент проговорить про себя: «Этот человек хочет, чтобы я торопился. Значит, мне нужно замедлиться» — сама вербализация разрывает гипнотическое поле спешки.

Второй признак — избыточная эмоциональная окраска речи. Мошенники используют либо страх («деньги пытаются украсть»), либо эйфорию («вы выиграли приз»), тогда как настоящие сотрудники банков и госорганов общаются ровно, нейтрально и по-деловому. Эмоциональное давление всегда должно настораживать.

Третий сигнал — попытка увести из привычного канала связи. Звонки с неизвестных номеров, ссылки в СМС, сообщения в мессенджерах от «сотрудников банка» или письма с похожими, но неверными адресами требуют переключения: не кликать, а самостоятельно открыть официальное приложение или сайт.

Четвёртый и самый надёжный критерий — запрос конфиденциальных данных под любым предлогом. Настоящий сотрудник видит информацию в системе и не переспрашивает её. В таком случае следует произнести фразу «Я перезвоню вам по официальному номеру», положить трубку, взять паузу минимум на десять минут и связаться с организацией самостоятельно через проверенный канал.

А ранее Life.ru сообщал, что мошенники могут следить за россиянами через кондиционер. По словам эксперта, некоторые модели оснащены микрофонами, камерами или голосовым управлением, а уязвимая прошивка и оставленные заводские пароли могут повышать риск несанкционированного доступа.