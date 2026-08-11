«Дверь» для хакеров: Мошенники могут следить за россиянами через кондиционер

Умный кондиционер при недостаточной защите может стать точкой входа для злоумышленников в домашнюю сеть. Об этом Life.ru рассказал кандидат технических наук, и. о. заведующего кафедрой телекоммуникаций РТУ МИРЭА Святослав Литвинов. По словам эксперта, современные климатические устройства с подключением к интернету фактически представляют собой небольшие компьютеры. Некоторые модели оснащены микрофонами, камерами или голосовым управлением, а уязвимая прошивка и оставленные заводские пароли могут повышать риск несанкционированного доступа.

Кондиционер — это не подозрительная камера, его сложно заподозрить, поэтому через него хакеры тихо «просматривают» остальные подключённые приборы и компьютеры, перехватывают данные смартфонов и пытаются подобраться к банковским приложениям. Кроме того, современные модели с функцией голосового управления имеют постоянное подключение к облачным серверам производителя, и если хакер перехватывает этот канал, он может отправлять с вашего устройства любые команды, вплоть до изменения температуры, что создаёт не только информационную, но и физическую угрозу. Святослав Литвинов Кандидат технических наук, и. о. заведующего кафедрой телекоммуникаций РТУ МИРЭА

Чтобы защититься, эксперт рекомендует: сразу отключать микрофон и камеру в настройках или механически блокировать их (скотчем или заглушками);

подключать умную технику к отдельной гостевой Wi-Fi-сети, изолированной от основных устройств;

регулярно обновлять прошивки и менять заводские пароли на роутере;

периодически проверять список подключённых устройств в сети и перезагружать роутер при обнаружении незнакомых адресов.

Специалист считает, что самое коварное в этой схеме — простота использования. В открытых базах данных опубликованы тысячи скриптов, которые автоматически сканируют сеть на предмет конкретных моделей кондиционеров и проверяют их на уязвимости. Это похоже на то, как если бы воры ходили по подъезду и проверяли каждую дверь на наличие ключа в замке, — только делают они это не в вашем дворе, а во всём мире, одновременно и со скоростью света.

Эксперт пояснил, что хакеры используют поисковые системы вроде Shodan, которые индексируют устройства с открытыми портами, и находят кондиционер по IP-адресу. Затем они применяют стандартные заводские пароли или известные уязвимости конкретной модели, после чего получают полный доступ к функциям устройства, включая возможность включения микрофона без индикации, так как во многих бюджетных гаджетах пиктограмма работы камеры не подключена к контроллеру.

Мошенники рассчитывают на то, что вы думаете: «Кому нужен мой кондиционер?» Ответ: нужен всем, потому что он не самоцель, а дверь. И пока вы не закроете эту дверь, каждый включённый микрофон — это открытое окно в вашу частную жизнь, через которое могут заглянуть те, кому вы этого не разрешали. Святослав Литвинов Кандидат технических наук, и. о. заведующего кафедрой телекоммуникаций РТУ МИРЭА

Ранее в Петропавловске-Камчатском пенсионер перевёл мошенникам 1,94 млн рублей. Злоумышленники сначала представились сотрудниками управляющей компании и под предлогом замены домофона выманили персональные данные и коды подтверждения, а затем назвались сотрудниками портала «Госуслуги» и заявили о взломе личного кабинета и угрозе кражи денег.