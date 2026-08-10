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10 августа, 02:28

На Камчатке пенсионер перевёл мошенникам 1,94 млн рублей за замену домофона

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Петропавловске-Камчатском пенсионер перевёл мошенникам 1,94 млн рублей после звонка о замене домофона. Об этом сообщило УМВД России по Камчатскому краю.

Злоумышленники звонили мужчине с 28 по 30 июля. Сначала они представились сотрудниками управляющей компании и предложили заменить домофон. Под этим предлогом собеседники получили персональные данные пенсионера и коды подтверждения.

Затем мошенники назвались сотрудниками портала «Госуслуги». Они сообщили о взломе личного кабинета мужчины и возможной краже его денег. Для сохранения средств пенсионеру предложили срочно отправить их на другие счета.

«Следуя указаниям лжесотрудников, пенсионер через мобильное приложение перевёл на «безопасные счета» 1 940 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

Мужчина обратился в полицию, когда понял, что его обманули. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия. Ведомство призвало прекращать разговор, если собеседник требует назвать код из СМС, пароль или реквизиты карты. Сотрудники государственных учреждений не предлагают гражданам переводить деньги на сторонние счета.

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Ранее 77-летний житель Тольятти распознал мошенников и передал их курьеру пакет с нарезанными газетами вместо 2,4 млн рублей. По данным прокуратуры Самарской области, деньги пыталась получить 42-летняя жительница Ставропольского района, которая действовала по указанию сообщников. Следствие также установило её причастность к хищению 1,9 млн рублей у другого жителя города. Его несовершеннолетняя дочь передала деньги обвиняемой после разговора с мошенниками. Прокуратура направила дело в суд, на имущество и расчётные счета женщины действует арест.

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Антон Голыбин
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