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Регион
9 августа, 15:11

«Срочно берите кредит»: Мошенники клонируют сайт ЦБ и разводят россиян на миллионы

Немкин предупредил о новой волне мошенничества с поддельными сайтами ЦБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Мошенники создают сайты, которые внешне копируют ресурсы Банка России, чтобы убедить граждан оформить кредиты и передать им деньги, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Антон Немкин. Злоумышленники используют символику и дизайн регулятора, после чего заявляют посетителям, что на их имя якобы уже оформили займы.

Жертве предлагают самостоятельно взять новые кредиты в разных банках, уверяя, что это поможет аннулировать мошеннические займы или защитить деньги. На самом деле полученные средства оказываются у преступников.

Немкин отметил, что схема построена на создании ощущения срочности и давления. Он подчеркнул, что Банк России не требует от граждан оформлять кредиты для защиты средств или переводить деньги на «безопасные счета».

При любых сомнениях депутат посоветовал самостоятельно связаться с банком по номеру, указанному на его официальном сайте или банковской карте.

Мама, срочно проверь карту! Мошенники придумали новый развод для родителей
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Мошенники начали заманивать россиян в фейковые домовые чаты под предлогом смены мессенджера. Эксперты советуют проверять такие сообщения через председателя совета дома, ТСЖ или знакомых соседей и ни в коем случае не передавать коды из СМС — в Петрозаводске после подобного сообщения женщина перевела злоумышленникам 2,7 млн рублей.

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Дарья Денисова
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