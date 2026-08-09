«Срочно берите кредит»: Мошенники клонируют сайт ЦБ и разводят россиян на миллионы

Мошенники создают сайты, которые внешне копируют ресурсы Банка России, чтобы убедить граждан оформить кредиты и передать им деньги, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Антон Немкин. Злоумышленники используют символику и дизайн регулятора, после чего заявляют посетителям, что на их имя якобы уже оформили займы.

Жертве предлагают самостоятельно взять новые кредиты в разных банках, уверяя, что это поможет аннулировать мошеннические займы или защитить деньги. На самом деле полученные средства оказываются у преступников.

Немкин отметил, что схема построена на создании ощущения срочности и давления. Он подчеркнул, что Банк России не требует от граждан оформлять кредиты для защиты средств или переводить деньги на «безопасные счета».

При любых сомнениях депутат посоветовал самостоятельно связаться с банком по номеру, указанному на его официальном сайте или банковской карте.

Мошенники начали заманивать россиян в фейковые домовые чаты под предлогом смены мессенджера. Эксперты советуют проверять такие сообщения через председателя совета дома, ТСЖ или знакомых соседей и ни в коем случае не передавать коды из СМС — в Петрозаводске после подобного сообщения женщина перевела злоумышленникам 2,7 млн рублей.