Мама, срочно проверь карту! Мошенники придумали новый развод для родителей

Родителей подростков атакуют фишинговыми сообщениями о якобы подозрительных операциях по банковским картам их детей. Для «проверки» мошенники отправляют жертв на поддельный сервис и требуют документы, а также данные для входа в онлайн-банк. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Схема начинается с массовой рассылки SMS, в которых родителей предупреждают о подозрительных транзакциях по счетам несовершеннолетних. Получателю предлагают не откладывая перейти по ссылке и пройти верификацию. После перехода открывается поддельный сайт, который маскируется под сервис для получения выписок по счетам детей. Злоумышленники обещают предоставить информацию практически сразу, если пользователь подтвердит свою личность.

Затем жертве сообщают, что сведения о родстве с ребёнком якобы отсутствуют в государственных информационных системах. Под этим предлогом аферисты запрашивают сканы паспорта и свидетельства о рождении. На следующем этапе преступники пытаются получить логин и пароль от мобильного банковского приложения родителя. Таким образом они рассчитывают одновременно завладеть персональными данными и доступом к финансовым счетам.

Полученные сведения могут использоваться для хищения денег с банковских счетов. Кроме того, украденные документы и данные позволяют злоумышленникам оформлять кредиты на имя пострадавших. Эксперты «Мошеловки» советуют не отправлять фотографии паспортов, свидетельств о рождении и других документов неизвестным онлайн-сервисам. Подтвердить статус законного представителя и связать профиль ребёнка с родителем можно через личный кабинет Госуслуг, онлайн-банк или непосредственно в отделении кредитной организации, где открыт счёт несовершеннолетнего.

Ранее мошенники начали использовать ещё одну схему с поддельными чатами жильцов многоквартирных домов. Под видом перехода на новую площадку злоумышленники пытаются заманить россиян в фальшивые домовые группы. Поводом для такого сообщения обычно становится утверждение, что привычный мессенджер якобы работает с перебоями.