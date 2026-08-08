Мошенники массово «переселяют» жильцов в фальшивые чаты

Мошенники стали заманивать россиян в фейковые домовые чаты под предлогом перехода в другой мессенджер. Эксперты по кибербезопасности и ЖКХ рассказали сайту МК.ru, какие признаки должны насторожить жильцов.

Одна из распространённых схем начинается с сообщения о том, что привычный мессенджер якобы перестал нормально работать, поэтому чат жильцов дома перенесли на другую платформу. Человеку предлагают перейти по ссылке или принять приглашение.

По словам эксперта по кибербезопасности Игоря Бедерова, особенно подозрительно, если такое предложение приходит лично от незнакомого человека без предварительного подтверждения со стороны соседей. Сам факт того, что отправитель знает имя и адрес получателя, также не доказывает подлинность сообщения.

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура отметил, что мошенники могут прикрываться вполне бытовыми поводами: поверкой счётчиков, передачей показаний, заменой ключей от домофона или ремонтом. Одним из наиболее явных признаков обмана специалисты назвали просьбы сообщить код из СМС или сообщения мессенджера. Передавать такие данные нельзя: под видом подтверждения участия в чате злоумышленники могут пытаться получить доступ к аккаунту или провести финансовую операцию.

Проверить информацию можно напрямую. Если сообщение касается домового собрания или нового чата, стоит самостоятельно связаться с председателем совета дома, ТСЖ или соседями по уже известному номеру. Не следует использовать контакты и ссылки из подозрительного сообщения.

Отдельную опасность представляют QR-коды, которые могут появляться на объявлениях в подъездах. Эксперты советуют не переходить по ним без проверки и не вводить после перехода персональные данные или коды подтверждения.

Насколько серьёзными могут быть последствия, показывает случай. В Петрозаводске 63-летняя женщина после сообщения в мессенджере ввела полученный код подтверждения, а затем перевела мошенникам 2,7 млн рублей. В этом случае речь шла не о домовом чате, а о голосовании по благоустройству двора.

Ранее Life.ru писал, что регулярный перевыпуск банковской карты может снизить риск утечки её данных, предупредил доцент Финансового университета Пётр Щербаченко. По его словам, чем дольше используется карта, тем выше вероятность компрометации её реквизитов. Обычно карты перевыпускают раз в три-пять лет, а у некоторых новых карт срок действия достигает десяти лет.