Взломанный чат, фальшивая выплата: Как мошенники наживаются на родителях перед школой

Перед началом учебного года мошенники активизируются, используя тревожность родителей и дефицит времени. Технический директор Сергей Щербаков пояснил «Газете.ru», что аферисты рассылают сообщения о несуществующих выплатах, взламывают аккаунты в родительских чатах и создают поддельные интернет-магазины с «последними комплектами» школьных товаров по заниженным ценам.

В схемах с якобы положенными субсидиями жертв перенаправляют на фишинговые сайты, имитирующие государственные порталы, где запрашивают паспортные данные, реквизиты карт и коды из СМС. В родительских чатах мошенники от имени реальных контактов просят срочно перевести деньги на питание, подарки или мероприятия, вызывая доверие знакомым именем отправителя.

Опасность представляют и ссылки на голосования за лучший класс или опросы о школьном питании: для участия требуют логин и пароль, которые затем используются для взлома других сервисов. Под удар могут попасть и дети, которых под видом школьных чатов направляют на фишинговые сайты или убеждают установить вредоносные приложения.

Щербаков посоветовал перепроверять любые финансовые запросы у классного руководителя или администрации школы, не переходить по подозрительным ссылкам и никогда не сообщать коды из СМС и данные карт. Эксперт заключил, что бдительность при отправке денег и передаче личных данных должна стать обязательным пунктом в списке покупок к школе.

А ранее Life.ru писал, что мошенники стали вдвое чаще обманывать абитуриентов при поступлении в вузы. Аферисты предлагают «закрепить» место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении, эксплуатируя страх потерять шанс на обучение.