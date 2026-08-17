Воспаление хитрости: Мошенники начали симулировать болезни ради обмана россиян

Мошенники в Москве начали разыгрывать перед прохожими историю о срочной необходимости купить инсулин, используя шприц как подтверждение своей легенды. Человека пытаются убедить перевести деньги на карту «больного» или его родственника, рассказал адвокат Максим Девятьяров.

По его словам, один из таких случаев произошёл около метро. К девушке подошёл незнакомец, попросил денег на инсулин и сослался на проблемы с банковскими картами, пытаясь вызвать у прохожего сочувствие и подтолкнуть его к быстрому переводу денег.

Однако, как отметил юрист, если потенциальная жертва предлагает не отдавать деньги, а вместе зайти в аптеку и самостоятельно оплатить препарат, аферист может начать отказываться под разными предлогами, например, утверждать, что нужного лекарства там нет. В итоге разговор снова сводится к просьбе отправить средства на указанную карту.

Главный повод насторожиться — отказ от реальной помощи и настойчивое требование именно денежного перевода. Если незнакомец заявляет о срочной потребности в лекарстве, безопаснее предложить оплатить покупку непосредственно в аптеке, а не отправлять средства ему или третьим лицам, резюмировал собеседник RG.ru.

Ранее в МВД предупредили, что самостоятельно переводить деньги незнакомцу по указанным им реквизитам опасно. Подобным способом аферисты могут втянуть человека в схему с выводом похищенных средств.