Пришёл перевод от незнакомца? В МВД объяснили, чего делать ни в коем случае нельзя

Если на карту неожиданно поступил перевод от незнакомого человека, не стоит переписываться с отправителем и тем более самостоятельно возвращать ему деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в ответ на запрос РИА «Новости».

«Не вступайте в долгие разговоры и переписки с незнакомцем, не попадайтесь на его уловки», — заявили в ведомстве.

В полиции пояснили, что возвращать средства неизвестному отправителю через банковское приложение или по реквизитам, которые он назвал по телефону либо в сообщениях, тоже нельзя. Таким способом аферисты втягивают людей в схемы по выводу украденных денег.

Кроме того, в МВД призвали не открывать ссылки, присланные посторонними, и не вводить свои данные и реквизиты карты на чужих сайтах.

Ранее сообщалось, что в МВД предостерегли от расходования денег, которые пришли на карту от неизвестного человека. В ведомстве подчеркнули, что тратить такие средства опасно: это могут признать неосновательным обогащением по статье 1102 Гражданского кодекса. Прежде всего специалисты советуют убедиться в реальном зачислении денег на счёт и проверять эту информацию не по СМС, а напрямую через банк.