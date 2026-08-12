На карту упали чужие деньги – не радуйтесь: МВД предупредило о последствиях их траты

Неожиданный перевод от незнакомца – не повод отправляться за покупками. Полученные таким образом деньги нельзя тратить: это может быть расценено как неосновательное обогащение, предупредили в пресс-службе МВД России.

В первую очередь в ведомстве советуют убедиться, что средства действительно зачислены на счёт. Ориентироваться исключительно на СМС или другое уведомление нельзя — информацию следует проверить непосредственно через банк.

«Не расходуйте поступившие средства, поскольку такие действия могут быть рассмотрены как неосновательное обогащение в порядке, предусмотренном статьёй 1102 ГК РФ», — объяснили в МВД.

Если перевод действительно пришёл, необходимо сразу связаться с банком и рассказать о ситуации. Сотрудникам следует сообщить сумму и дату операции, имеющиеся сведения об отправителе и последние цифры карты.

Самостоятельно переводить деньги обратно незнакомцу в МВД не рекомендуют. После обращения банк свяжется с кредитной организацией отправителя и запустит процедуру возврата средств. Если неизвестный человек после перевода выходит на связь, его контакт следует заблокировать. Всю переписку с ним правоохранители советуют сохранить — как и сообщения и обращения, связанные с решением вопроса через банк.

Ранее Life.ru писал, что телефонные мошенники чаще всего пытаются напугать жертву «подозрительной операцией», блокировкой номера или кредитом, который якобы оформляют от её имени. Представляясь сотрудниками банков, полиции или госучреждений, аферисты выманивают коды из СМС и личные данные либо убеждают отправить накопления на «безопасный» счёт. Только за первое полугодие 2026 года в Москве зарегистрировали свыше 24 тысяч IT-преступлений.