Чужие «Госуслуги» и 4500 сим-карт: ФСБ накрыла сеть для мошеннических обзвонов в двух городах
ФСБ задержала в Волгограде и Уфе 22 члена мошеннической схемы с «Госуслугами»
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Более 4,5 тысячи сим-карт изъяли у предполагаемых участников сети, создававшей инфраструктуру для массовых мошеннических звонков по России. Об этом сообщило управление МВД по Волгоградской области.
В Волгограде и Уфе задержали 22 человека, включая предполагаемых организаторов, кураторов, регистраторов сим-карт и курьеров. Ещё одного участника группы объявили в розыск.
По версии следствия, подозреваемые получали доступ к личным кабинетам россиян на «Госуслугах», в том числе к учётным записям уже умерших людей. Их персональные данные использовались для оформления сим-карт, которые могли применяться при мошеннических обзвонах.
Для регистрации и дальнейшего распространения номеров фигуранты оборудовали четыре офиса в арендованных помещениях. При обысках полиция изъяла компьютеры, телефоны, деньги и черновые записи.
Дело возбудили по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации. Одиннадцати задержанным также вменили организацию преступного сообщества. Десять человек отправлены под стражу, остальным запретили совершать определённые действия.
Сегодня Life.ru рассказывал, как в «Москве-Сити» 20 человек были задержаны за работу в сети нелегальных криптообменников, через которые отмывались похищенные у россиян средства. По версии следствия, деньги добывали украинские телефонные мошенники. Молодых людей привлекали обещаниями быстрого и высокого заработка. Среди пострадавших — пенсионеры, обманутые аферистами.
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