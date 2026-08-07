Чужие «Госуслуги» и 4500 сим-карт: ФСБ накрыла сеть для мошеннических обзвонов в двух городах

Более 4,5 тысячи сим-карт изъяли у предполагаемых участников сети, создававшей инфраструктуру для массовых мошеннических звонков по России. Об этом сообщило управление МВД по Волгоградской области.

В Волгограде и Уфе задержали 22 человека, включая предполагаемых организаторов, кураторов, регистраторов сим-карт и курьеров. Ещё одного участника группы объявили в розыск.

По версии следствия, подозреваемые получали доступ к личным кабинетам россиян на «Госуслугах», в том числе к учётным записям уже умерших людей. Их персональные данные использовались для оформления сим-карт, которые могли применяться при мошеннических обзвонах.

Для регистрации и дальнейшего распространения номеров фигуранты оборудовали четыре офиса в арендованных помещениях. При обысках полиция изъяла компьютеры, телефоны, деньги и черновые записи.

Дело возбудили по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации. Одиннадцати задержанным также вменили организацию преступного сообщества. Десять человек отправлены под стражу, остальным запретили совершать определённые действия.

Сегодня Life.ru рассказывал, как в «Москве-Сити» 20 человек были задержаны за работу в сети нелегальных криптообменников, через которые отмывались похищенные у россиян средства. По версии следствия, деньги добывали украинские телефонные мошенники. Молодых людей привлекали обещаниями быстрого и высокого заработка. Среди пострадавших — пенсионеры, обманутые аферистами.