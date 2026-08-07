«Руки за голову, я тебе сказал!» ФСБ показала видео задержания отмывавших деньги украинских мошенников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания и допроса сотрудников нелегальных криптообменников, действовавших в деловом центре «Москва-Сити». Через эти площадки украинские мошенники отмывали деньги, похищенные у россиян.

ФСБ показала кадры задержания сотрудников криптообменников в «Москва-Сити». Видео © ЦОС ФСБ

На кадрах видно, как оперативники задерживают подозреваемых прямо в офисах. Один из задержанных признал вину и рассказал, что думал, будто работает по инструкциям Росфинмониторинга и ФСБ, но позже понял, что его обманули украинские мошенники. Он заявил, что выполнял указания, которые ему давали по телефону, и не знал об их преступной сути.

В ФСБ отметили, что расследование продолжается, устанавливаются все причастные к незаконной схеме. Подробности о масштабе похищенных средств уточняются.

Напомним, 7 августа стало известно о задержании более 20 человек, работавших в сети нелегальных криптообменников. Через них отмывали деньги, которые, по версии следствия, украинские телефонные мошенники похищали у россиян. В ФСБ рассказали, что молодых людей привлекали обещаниями быстрого и высокого заработка. Среди пострадавших — пенсионеры, которых обманывали телефонные аферисты.