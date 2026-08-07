Отмывали деньги украинских мошенников: ФСБ накрыла сеть криптообменников в «Москве-Сити»

В деловом центре «Москва-Сити» задержали более 20 человек, работавших в сети нелегальных криптообменников. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, через эти площадки осуществлялась легализация денежных средств, которые были похищены украинскими телефонными мошенниками у граждан России. В ФСБ сообщили, что к работе в обменниках привлекали молодых людей, обещая им быстрый и высокий заработок. Среди потерпевших, по информации ведомства, оказались в том числе пенсионеры, находившиеся под воздействием телефонных аферистов.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности нелегальной схемы, а также круг лиц, причастных к её организации.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух россиян, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы и подготовке диверсий в Крыму. По версии ведомства, они планировали покушение на руководителя одного из новых регионов России, а также атаки на объекты критической инфраструктуры.