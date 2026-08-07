Отмывали деньги украинских мошенников: ФСБ накрыла сеть криптообменников в «Москве-Сити»
ФСБ задержала в «Москве-Сити» 20 участников сети криптообменников
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В деловом центре «Москва-Сити» задержали более 20 человек, работавших в сети нелегальных криптообменников. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным спецслужбы, через эти площадки осуществлялась легализация денежных средств, которые были похищены украинскими телефонными мошенниками у граждан России. В ФСБ сообщили, что к работе в обменниках привлекали молодых людей, обещая им быстрый и высокий заработок. Среди потерпевших, по информации ведомства, оказались в том числе пенсионеры, находившиеся под воздействием телефонных аферистов.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности нелегальной схемы, а также круг лиц, причастных к её организации.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух россиян, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы и подготовке диверсий в Крыму. По версии ведомства, они планировали покушение на руководителя одного из новых регионов России, а также атаки на объекты критической инфраструктуры.
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