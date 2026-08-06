Как задерживали готовивших теракты в Приморье подростков — видео от ФСБ
ФСБ показала видео задержания подростков, готовивших теракт в Приморье
Обложка © ЦОС ФСБ
В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали трёх подростков, подозреваемых в подготовке террористического акта на объекте Росгвардии. Видео задержания, обысков и допроса опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Задержание подростков, готовивших теракт в Приморье. Видео © ЦОС ФСБ
Один из задержанных пояснил, что в его задачи входило фотографирование места проживания конкретного сотрудника. Объектом наблюдения оказался военнослужащий Росгвардии, однако узнал он об этом позже.
По данным ведомства, группа подростков действовала по заданию представителя запрещённой в России террористической организации. Злоумышленники планировали совершить атаку и собирали информацию о правоохранителях, участвовавших в СВО.
В ходе подготовки фигуранты делали видеозаписи и снимки. Они фиксировали адреса проживания и работы своих целей, марки автомобилей, места стоянок, а также расположение камер наблюдения на домах и соседних строениях.
Кроме того, задержанные искали локации, позволяющие незаметно заложить взрывные устройства. Целью готовящегося диверсионно-террористического акта должен был стать один из объектов Росгвардии. Расследование продолжается.
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