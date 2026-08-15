Штраф на миллионы и QR-код: Россиян начали пугать фальшивыми претензиями
Шейкин: Мошенники начали рассылать фальшивые досудебные претензии по почте
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Мошенники придумали новую схему обмана через электронную почту: людям отправляют письма о якобы досудебных претензиях или нарушениях от имени официальных структур. Об этом ТАСС рассказал сенатор Артём Шейкин.
В таких сообщениях обычно мало конкретной информации о нарушении, зато получателя пугают возможными штрафами — от небольших сумм до миллионов рублей. К письму могут прикладывать документы с перечнем наказаний, чтобы усилить тревогу.
Затем человека подталкивают к дальнейшим действиям: предлагают «получить документы», «заказать материалы дела» или «перейти к претензии». Для этого в письме размещают ссылку либо QR-код.
По словам Шейкина, переход может привести на фишинговую страницу или форму оплаты. Там у пользователя могут потребовать банковские реквизиты, деньги за «получение документов» или другие чувствительные данные.
Сенатор советует прежде всего обращать внимание на отсутствие конкретики. В настоящем документе должны быть указаны отправитель, причина претензии, правовое основание и официальный порядок ответа.
Если вместо этого в письме находятся общие угрозы, длинный список возможных штрафов и QR-код, открывать его не стоит. Информацию рекомендуется самостоятельно проверить через официальный сайт ведомства, личный кабинет или известные контактные данные.
Шейкин отдельно подчеркнул, что QR-код не безопаснее обычной ссылки: он также может вести на поддельный сайт, платёжную форму или страницу для сбора данных.
Мошенники могут отправлять «знакомым» сообщения с просьбой срочно посмотреть видео, чтобы заразить смартфон вредоносным ПО, предупредил депутат Антон Немкин. Он советует не открывать подозрительные файлы, проверять отправителя другим способом и не передавать приложениям доступ к банковским данным, паролям и кодам из СМС.
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