Штраф на миллионы и QR-код: Россиян начали пугать фальшивыми претензиями

Мошенники придумали новую схему обмана через электронную почту: людям отправляют письма о якобы досудебных претензиях или нарушениях от имени официальных структур. Об этом ТАСС рассказал сенатор Артём Шейкин.

В таких сообщениях обычно мало конкретной информации о нарушении, зато получателя пугают возможными штрафами — от небольших сумм до миллионов рублей. К письму могут прикладывать документы с перечнем наказаний, чтобы усилить тревогу.

Затем человека подталкивают к дальнейшим действиям: предлагают «получить документы», «заказать материалы дела» или «перейти к претензии». Для этого в письме размещают ссылку либо QR-код.

По словам Шейкина, переход может привести на фишинговую страницу или форму оплаты. Там у пользователя могут потребовать банковские реквизиты, деньги за «получение документов» или другие чувствительные данные.

Сенатор советует прежде всего обращать внимание на отсутствие конкретики. В настоящем документе должны быть указаны отправитель, причина претензии, правовое основание и официальный порядок ответа.

Если вместо этого в письме находятся общие угрозы, длинный список возможных штрафов и QR-код, открывать его не стоит. Информацию рекомендуется самостоятельно проверить через официальный сайт ведомства, личный кабинет или известные контактные данные.

Шейкин отдельно подчеркнул, что QR-код не безопаснее обычной ссылки: он также может вести на поддельный сайт, платёжную форму или страницу для сбора данных.

Мошенники могут отправлять «знакомым» сообщения с просьбой срочно посмотреть видео, чтобы заразить смартфон вредоносным ПО, предупредил депутат Антон Немкин. Он советует не открывать подозрительные файлы, проверять отправителя другим способом и не передавать приложениям доступ к банковским данным, паролям и кодам из СМС.