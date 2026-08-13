Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 14:47

«Срочно посмотри видео»: Мошенники придумали новую схему взлома онлайн-банков

Депутат Немкин: Мошенники присылают ссылки на видео, чтобы взломать онлайн-банки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Сообщение от «знакомого» со словами «срочно посмотри видео» может оказаться ловушкой мошенников и привести к краже денег, предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, за обычным роликом или ссылкой злоумышленники способны спрятать вредоносную программу, которая получает доступ к онлайн-банку и электронным кошелькам.

Парламентарий отметил, что схема строится сразу на двух уровнях доверия. Потенциальная жертва видит сообщение якобы от знакомого человека, а сам видеофайл не вызывает подозрений, поэтому пользователь может запустить вредоносное ПО практически автоматически.

Мошенники массово «переселяют» жильцов в фальшивые чаты
Мошенники массово «переселяют» жильцов в фальшивые чаты

Даже знакомый отправитель больше не гарантирует безопасность: его аккаунт мог быть взломан. Если человек давно не выходил на связь, внезапно прислал файл или сообщение выглядит необычно, лучше связаться с ним другим способом и уточнить, действительно ли он отправлял видео.

Особенно опасна ситуация, когда после открытия «ролика» смартфон предлагает скачать приложение, установить программу или предоставить ей дополнительные разрешения. На этом этапе нужно прекратить любые действия и ни в коем случае не вводить данные карты, пароли, логины и коды из СМС, подчеркнул собеседник RT.

Мама, срочно проверь карту! Мошенники придумали новый развод для родителей
Мама, срочно проверь карту! Мошенники придумали новый развод для родителей

Ранее россиянам назвали 10 опасных ошибок при онлайн-платежах. В числе наиболее рискованных привычек — переход по ссылкам из подозрительных сообщений, отсутствие двухфакторной защиты и использование одного пароля для разных сервисов.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar