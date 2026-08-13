«Срочно посмотри видео»: Мошенники придумали новую схему взлома онлайн-банков

Сообщение от «знакомого» со словами «срочно посмотри видео» может оказаться ловушкой мошенников и привести к краже денег, предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, за обычным роликом или ссылкой злоумышленники способны спрятать вредоносную программу, которая получает доступ к онлайн-банку и электронным кошелькам.

Парламентарий отметил, что схема строится сразу на двух уровнях доверия. Потенциальная жертва видит сообщение якобы от знакомого человека, а сам видеофайл не вызывает подозрений, поэтому пользователь может запустить вредоносное ПО практически автоматически.

Даже знакомый отправитель больше не гарантирует безопасность: его аккаунт мог быть взломан. Если человек давно не выходил на связь, внезапно прислал файл или сообщение выглядит необычно, лучше связаться с ним другим способом и уточнить, действительно ли он отправлял видео.

Особенно опасна ситуация, когда после открытия «ролика» смартфон предлагает скачать приложение, установить программу или предоставить ей дополнительные разрешения. На этом этапе нужно прекратить любые действия и ни в коем случае не вводить данные карты, пароли, логины и коды из СМС, подчеркнул собеседник RT.

Ранее россиянам назвали 10 опасных ошибок при онлайн-платежах. В числе наиболее рискованных привычек — переход по ссылкам из подозрительных сообщений, отсутствие двухфакторной защиты и использование одного пароля для разных сервисов.