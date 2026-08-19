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Регион
19 августа, 06:51

Россиян заманивают в фальшивые магазины с товарами для школы: что выдаёт мошенников

Аналитик Лунев: Аферисты создают фейковые онлайн-магазины со школьными товарами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Перед 1 сентября мошенники активизируются — они создают фальшивые интернет-магазины с канцтоварами, формой и гаджетами по низким ценам. Жертва вводит данные карты на поддельной странице, и деньги уходят к аферистам. Об этом предупредил в беседе с РИА «Новости» руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев.

«Перед началом учебного года мошенники могут использовать повышенный спрос на школьные товары и создавать поддельные интернет-магазины», — сказал он.

Злоумышленники также звонят родителям и детям, представляясь учителями или приёмной комиссией, и просят сообщить код из SMS, подтвердить данные или перейти по ссылке. После первого контакта они часто продолжают общение и запугивают жертву — например, говорят ребёнку, что его родители могут пострадать, и требуют выполнять инструкции.

«Если собеседник торопит, настаивает на срочности, просит сохранить разговор в тайне или угрожает последствиями, это серьёзный повод насторожиться», — предупредил эксперт.

Главный приём мошенников — давить на срочность, чтобы жертва не успела проверить информацию. Эксперт советует выработать несколько цифровых привычек: использовать разные пароли, удалять старые аккаунты и не делиться лишними данными в соцсетях. Технологии помогают, но главная защита — внимательность и критическое мышление.

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Наталья Афонина
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