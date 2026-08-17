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Регион
17 августа, 16:18
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Учебный год в Крыму начнётся вовремя

Кравцов: Учебный год в Крыму начнётся в установленные сроки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Учебный год в Крыму начнётся в установленные сроки, несмотря на непростую ситуацию в регионе. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам главы Минпросвещения, подготовка к 2026/27 учебному году продолжается, а все ключевые вопросы находятся на контроле федеральных и региональных властей.

«Ситуация в регионе непростая, но мы оказываем Крыму и образовательным организациям всю необходимую поддержку. Сейчас идёт подготовка к 2026/27 учебному году, все ключевые вопросы находятся на контроле», — сказал Кравцов.

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Министр подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы школы были полностью готовы принять детей к началу занятий.

17 августа Кравцов вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым посетил школу-гимназию №25 в Симферополе. Перед новым учебным годом в республике продолжаются капитальные ремонты образовательных учреждений и обновление их материальной базы.

«Учебный год в Крыму начнётся в установленные сроки», — заверил глава Минпросвещения.

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Марина Фещенко
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