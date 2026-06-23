В Крыму до сентября приостановили спортивные мероприятия

Все спортивные турниры и тренировки на территории Крыма поставлены на паузу до самого начала осени из соображений безопасности. Соответствующее решение озвучила министр спорта республики Ольга Торубарова.

«С 11:00 22 июня 2026 года до 00:00 1 сентября 2026 года на территории республики Крым приостанавливаются: проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет; проведение учебно-тренировочных мероприятий; проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий; проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий», — написала Торубарова на своей странице «ВКонтакте».

Одновременно с этим до отдельного распоряжения закрывается выезд местных атлетов на состязания за пределы полуострова. Приезд участников на крымские объекты тоже временно не допускается. Как подчеркнула министр, все эти шаги продиктованы исключительно заботой о безопасности детей, самих спортсменов и всех, кто задействован в данной жизни региона.

Ранее в Крыму с 22 июня до начала осени вводится запрет на приём детей в летние лагеря и туристические объекты. Под ограничения попадают бронирование мест, заселение организованных групп юных туристов и размещение детей для участия в выездных мероприятиях. Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к жителям и гостям региона с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и пояснил, что меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.