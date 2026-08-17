Что лучше для школьника – вставать в 7 утра или учиться во вторую смену: Врач дал ответ

Все школьники обладают индивидуальными особенностями, когда речь идёт о первой и второй сменах в учебных заведениях, но есть важные моменты, которые следует учитывать. Об этом сказал Life.ru врач-терапевт Евгений Тимаков, комментируя соответствующее решение Минпросвещения о начале и окончании уроков.

Мнение о том, что подростку физиологически легче учиться во вторую смену, чем вставать в 6:00–7:00 утра ради первой немного неверное, ведь все люди разные. Несколько лет второй смены или же ранние подъёмы могут одинаково плохо влиять на здоровье, если мы говорим об индивидуальных особенностях ребёнка. Кому-то удобнее вставать с утра пораньше и заканчивать свои дела, а кому-то нужно поспать до девяти или десяти часов, и потом уже вечером позже ложиться спать Евгений Тимаков врач-терапевт

Однако нужо учитывать, что нарушение гормонального цикла выработки мелатонина — гормона сна, который вырабатывается вечером — подразумевает, что ребёнок всё-таки позже десяти вечера ложиться спать не должен, предупредил медик. Иначе неправильно идёт цикл развития мелатонина, кортизола, серотонина, у подростков организм только-только учится. Это все гормоны, которые поддерживают нашу эндокринную систему, стабилизируют иммунитет, наше состояние, настроение и умственные способности, отметил врач.

Поэтому, естественно, позже семи вечера занятий быть не должно. Вторая смена для подростков зачастую улучшает их образ жизни. То, что они вечером общаются друг с другом, для них актуальнее, а с утра они могут больше выспаться. Поэтому, в принципе, это обоснованно и логично, но при грамотном, нормальном подходе, сказал собеседник Life.ru.

Например, уроки заканчиваются в 19:00, родители думают, успеет ли нервная система школьника затормозить перед сном или всё-таки это уже поздно, но если не будет домашних заданий, то всё будет хорошо. Однако, домашка есть всегда. Внутренние часы у ребёнка сильнее всего конфликтуют с ранним началом занятий тогда, когда школьник включается в более активную жизнь — это где-то с четвёртого по одиннадцатый класс, резюмировал медик.

Напомним, согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, во вторую смену в российских школах смогут переводить учеников только шести классов. Речь идёт о вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классах.