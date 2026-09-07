У попавшей в скандал сети АЗС «Трасса» не нашли контрактов с подмосковным МВД

У сети АЗС «Трасса», руководство которой проходит по делу о хищении служебного бензина у подмосковного МВД, не было контрактов с ведомством. Об этом сообщает SHOT.

При этом компания, владеющая 57 заправками в Москве и Московской области, столкнулась с ухудшением финансовых показателей. За первое полугодие 2026 года выручка ПАО «ЕвроТранс» снизилась почти на 28% — с 93,4 до 67,1 млрд рублей.

Одновременно компания привлекала заёмные средства. В начале года «ЕвроТранс» разместил облигации на 2,5 млрд рублей с доходностью 20% годовых.

На фоне финансовых трудностей к компании возникли и другие претензии. Ранее ФАС запросила у «ЕвроТранса» информацию о формировании цен на топливо после повышения стоимости бензина. В частности, на московских АЗС сети литр АИ-95 продавался за 90,98 рубля. Позднее подмосковное УФАС возбудило против компании дело по признакам установления монопольно высокой цены. Кроме того, в судах сейчас рассматриваются 22 иска к «ЕвроТрансу» на общую сумму около 15 млрд рублей. Всего с начала года с компании пытались взыскать порядка 26 млрд.

По версии следствия, в предполагаемую организованную группу могли входить председатель совета директоров «ЕвроТранса» Игорь Мартышов, три топ-менеджера компании, а также высокопоставленные сотрудники подмосковного МВД — генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина.

Напомним, ранее в Подмосковье задержали замначальника областного ГУ МВД по делу о хищении служебного топлива. По версии следствия генерал-майор Сергей Мальков, отвечавший за руководство тылом, присваивал бензин, предназначенный для полиции.