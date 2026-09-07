Владелец АЗС «Трасса» допустил дефолты по всем выпускам облигаций

ПАО «Евротранс», управляющее сетью АЗС «Трасса» в Москве и Подмосковье, допустило дефолты по купонным выплатам по всем десяти выпускам облигаций. Это следует из данных Московской биржи и сообщений эмитента.

Сейчас в обращении находятся семь выпусков биржевых и три выпуска корпоративных облигаций компании. Их совокупный объём составляет 27,087 млрд рублей — речь идёт о номинале бумаг, а не о размере невыплаченных купонов.

Причиной дефолтов в «Евротрансе» назвали «временную нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки». Проблемы с обслуживанием долга у компании начались весной. Сначала эмитент допускал технические дефолты и успевал проводить платежи в льготный период, однако 5 августа просрочка по одному из выпусков переросла в полноценный дефолт. На следующий день Мосбиржа перевела все десять выпусков в режим торгов для дефолтных эмитентов.

Ранее Life.ru писал о компании «Евротранс», председатель совета директоров которой стал фигурантом нового уголовного дела. В августе УФАС выявило признаки завышения цен на топливо на АЗС сети «Трасса», принадлежащей «Евротрансу». Антимонопольная служба тогда начала разбирательство в отношении компании. Трое руководителей компании уже заключены под стражу.