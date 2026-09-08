Задержанному генералу МВД Малькову вызвали скорую в СИЗО

Задержанному генерал-майору подмосковного главка МВД Сергею Малькову потребовалась экстренная медицинская помощь во время пребывания в изоляторе временного содержания на Петровке. Вечером к фигуранту уголовного дела вызывали бригаду скорой помощи.

Как сообщает телеграм-канал Mash, ухудшение состояния здоровья связано с хроническими заболеваниями. Генерал около 20 лет страдает сахарным диабетом, а также гипертонией. После проведения следственных действий и помещения в изолятор он пропустил плановый приём жизненно важных препаратов, что спровоцировало скачок уровня сахара в крови и общее недомогание.

Прибывшие по вызову медики провели осмотр и оказали генералу необходимую помощь на месте. Госпитализация задержанному не потребовалась, он остался в изоляторе.

Напомним, ранее в Подмосковье задержали замначальника областного ГУ МВД по делу о хищении служебного топлива. По версии следствия генерал-майор Сергей Мальков, отвечавший за руководство тылом, присваивал бензин, предназначенный для полиции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.