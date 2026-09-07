Ущерб по делу о хищении бензина для МВД Подмосковья превысил 100 млн рублей

Следствие оценило ущерб по делу о растрате средств при обеспечении бензином служебного транспорта ГУ МВД по Московской области более чем в 100 млн рублей. Об этом сообщил следователь в Мещанском районном суде Москвы, передаёт РБК.

Потерпевшим по уголовному делу признан подмосковный главк МВД. Обвинения предъявлены бывшему заместителю начальника ведомства генерал-майору Сергею Малькову, начальнику Центра хозяйственного и сервисного обеспечения полковнику Алексею Суярову, председателю совета директоров «ЕвроТранса» Игорю Мартышову и трём топ-менеджерам компании.

Первыми под стражу до 5 ноября отправили Малькова и Суярова. Решения по остальным фигурантам суд рассматривает отдельно.

«ЕвроТранс» работает на топливном рынке Московского региона более 27 лет и входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Компания управляет сетью из 56 АЗК «Трасса». Помимо автозаправок, в структуру «ЕвроТранса» входят нефтебаза, фабрика-кухня, предприятие по производству незамерзающей жидкости и собственный парк бензовозов. Компания также развивает сеть быстрых электрозарядных станций в Москве и Московской области.

Напомним, ранее в Подмосковье задержали замначальника областного ГУ МВД по делу о хищении служебного топлива. По версии следствия генерал-майор Сергей Мальков, отвечавший за руководство тылом, присваивал бензин, предназначенный для полиции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.