Суд арестовал задержанного за хищение топлива генерала подмосковного МВД

Генерал-майора Сергея Малькова отправили в СИЗО по делу о хищении ведомственного бензина. Под стражей он останется до 5 ноября, сообщает SHOT.

Ранее стало известно, что председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов, несколько топ-менеджеров компании и сотрудники ГУ МВД по Московской области могли входить в организованную группу, занимавшуюся хищением служебного топлива. Троих руководителей «Евротранса» также заключили под стражу. Компания управляет сетью АЗС «Трасса» в Москве и Московской области.

На момент возбуждения уголовного дела «Евротранс» столкнулся с финансовыми трудностями. По итогам первого полугодия 2026 года выручка компании сократилась почти на 28% — с 93,4 млрд до 67,1 млрд рублей. Одновременно компания привлекала заёмные средства. В начале года «Евротранс» разместил облигации на 2,5 млрд рублей с доходностью 20% годовых.

Напомним, ранее в Подмосковье задержали замначальника областного ГУ МВД по делу о хищении служебного топлива. По версии следствия генерал-майор Сергей Мальков, отвечавший за руководство тылом, присваивал бензин, предназначенный для полиции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.