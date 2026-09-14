Новак сообщил о сдерживании цен на топливо в России

Крупные российские нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в пределах ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции. Об этом сообщили в Правительстве РФ по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.

Совещание провёл вице-премьер Александр Новак. Одной из тем стала ситуация с ценами на российских автозаправках и соблюдение компаниями антимонопольного законодательства.

«Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции», — говорится в сообщении кабмина.

Одновременно Федеральная антимонопольная служба продолжает проверки на топливном рынке. На сегодняшний день ведомство возбудило 55 дел и выдало 83 предупреждения. Из них 51 уже исполнено.

В правительстве подчеркнули, что ФАС продолжает работу по выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства на рынке топлива.

Ранее сообщалось, что российский топливный рынок в ближайшее время начнёт постепенно приходить в более стабильное состояние. Одновременно ЦБ ожидает восстановления выбывших производственных мощностей до конца года.