Россия вернётся к вопросу об отмене запрета на экспорт топлива после того, как внутренний рынок будет полностью обеспечен. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос об экспорте топлива прозвучал на фоне заявления президента США Дональда Трампа о призыве к главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить удары по российской инфраструктуре. По словам американского лидера, такие атаки наносят ущерб всему миру.

Представитель Кремля объяснил, что решение ограничить поставки топлива за рубеж принималось прежде всего ради достаточного объёма продукции внутри страны. При этом влияние российских поставок выходит за пределы внутреннего рынка. По словам Пескова, объём топлива, который Россия может отправлять на экспорт, способен заметно воздействовать и на ситуацию на мировом рынке.

«Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене этого запрета, и на мировом рынке появится дополнительное количество», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российский топливный рынок в ближайшее время начнёт постепенно приходить в более стабильное состояние. Одновременно ЦБ ожидает восстановления выбывших производственных мощностей до конца года.