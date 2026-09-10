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Регион
Опубликовано 10 сентября, 09:36

Власти Ленобласти предупредили о снижении отгрузок топлива на ряде АЗС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На отдельных АЗС Ленинградской области возможны перебои с топливом и снижение объёмов отгрузки. Об этом сообщил вице-губернатор региона по экономическому развитию Егор Мищеряков.

По его словам, нынешняя ситуация напоминает июльский сценарий. На части заправок поставки уже сократились, а небольшие АЗС в отдельных случаях вводят ограничения на отпуск топлива.

Основной причиной Мищеряков назвал логистические сбои на фоне атак на перерабатывающие мощности. Правительство Ленобласти перешло в ручной режим и находится в постоянном контакте с крупными операторами.

«По некоторым АЗС отгрузки снижены, на отдельных станциях возможны перебои», — отметил вице-губернатор.

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Ранее Life.ru рассказывал, что вице-премьер Александр Новак заявил о стабилизации ситуации с топливом после увеличения поставок с российских НПЗ. По его словам, дополнительные объёмы бензина появились после завершения ремонта на ряде перерабатывающих предприятий. Власти продолжают контролировать снабжение внутреннего рынка.

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Александра Мышляева
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