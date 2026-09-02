Новак: Ситуация с топливом на текущей неделе стабильнее, чем на предыдущей

Российские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объёмы поставок топлива на внутренний рынок. По словам вице-премьера Александра Новака, обстановка на этой неделе стала стабильнее по сравнению с предыдущей. Об этом он сообщил в интервью ИС «Вести».

Дополнительные объёмы бензина появились на рынке после того, как несколько НПЗ завершили ремонтные работы и вернулись к производству. Вице-премьер выразил надежду, что благодаря этому ситуация продолжит улучшаться.

Часть внутреннего спроса по-прежнему обеспечивается за счёт зарубежных поставок. Импорт помогает закрывать потребности в бензине, дизельном топливе и авиакеросине. При этом Новак не стал раскрывать, какие именно государства поставляют нефтепродукты в Россию.

«Естественно, наши дружественные страны», — сказал он.

Ранее Новак сообщил, что нефтяники выделили средства для защиты НПЗ от атак. Он отметил, что такие расходы оправданы, ведь вынужденная остановка производства обернулась бы куда более крупными потерями.

Также сообщалось, что более предсказуемой ситуация на российском рынке топлива может стать к концу октября. Августовское подорожание бензина эксперт во многом связал с сезонными факторами. В этот период традиционно повышается спрос на автомобильное топливо.