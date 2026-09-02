Новак: Нефтяники выделили средства для защиты НПЗ от атак

Нефтяной бизнес самостоятельно профинансировал укрепление собственных предприятий и наладил контакт с Минобороны. Об этой мере рассказал вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

По его словам, на объектах переработки сырья выстроена пассивная оборона, соответствующая текущим угрозам. Также идёт координация с Министерством обороны и Росгвардией для поставки специального оборудования. За последние месяцы, отметил чиновник, активность в этом направлении нарастили из-за участившихся инцидентов.

Финансовые вложения оказались серьёзными для предприятий энергетического сектора. Однако, как подчеркнул Новак, такие расходы оправданы, ведь вынужденная остановка производства обернулась бы куда более крупными потерями.

Зампред правительства также сравнил уровень охраны российских заводов с зарубежными аналогами в ОАЭ. Он выразил уверенность, что отечественные решения не уступают, а с учётом наработанной практики даже превосходят зарубежные. Проектные организации плотно взаимодействуют с производствами для совершенствования систем безопасности.

Сейчас в ремонте находится лишь десятая часть мощностей. При этом плановые летние работы перенесли, чтобы насытить внутренний рынок топливом.

Новак добавил, что случаев передачи объектов под внешнее управление из-за провалов в обеспечении безопасности пока не зафиксировано. Ранее, 24 августа, президент подписал документ, допускающий такую меру для критически важной инфраструктуры.

Глава государства тогда пояснил необходимость нововведения русской поговоркой: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник нанёс ущерб гражданским объектам именно потому, что они не имели должной защиты. Первый вице-премьер Денис Мантуров уточнял, что мера затронет только тех, кто сознательно игнорирует предписания властей, и не является национализацией.