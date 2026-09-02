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Опубликовано 1 сентября, 22:23

Путин: В России осталось отремонтировать 10% повреждённых НПЗ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Президент России Владимир Путин заявил, что ремонт нефтеперерабатывающих заводов после ударов ВСУ почти завершён. Глава государства уточнил, что в работе остаётся лишь 10% мощностей, получивших повреждения.

При этом он обратил внимание на важность того, чтобы по уже восстановленным предприятиям не было новых попаданий.

Путин пояснил, что именно этим целям служит подписанный им ранее документ о защите критической инфраструктуры. По его словам, указ нужен для консолидации усилий властей разного уровня, силовых структур и военного ведомства.

Президент признал, что стопроцентной гарантии безопасности не существует. Отдельные угрозы могут реализоваться, защита иногда даёт сбои, однако, по его оценке, принятые меры уже приносят результат.

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Документ, о котором идёт речь, был подписан в конце августа. Он позволяет правительству вводить временное управление на стратегических объектах, если собственники не обеспечили их безопасность или затягивают восстановление. При этом Путин подчеркнул, что речь ни в коем случае не идёт о национализации.

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Никита Никонов
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