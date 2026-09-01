Путин призвал выбросить из головы слухи о национализации критических объектов

Президент России Владимир Путин опроверг предположения о том, что новые правила защиты стратегических предприятий приведут к их переходу в собственность государства. Соответствующее заявление он сделал в беседе с представителями СМИ после саммита ШОС в Бишкеке.

Глава государства подчеркнул, что речи о национализации не идёт вовсе. «Нет, конечно, никакой национализации. Даже нужно выбросить из головы, не было в мыслях такого ничего, никакой национализации», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Причиной для обсуждения стал указ, подписанный в конце августа. Документ касается обеспечения безопасности на объектах критической инфраструктуры Российской Федерации.

Согласно тексту указа, кабинет министров получает полномочия вводить временное управление на таких предприятиях. Эта мера может быть применена в ситуациях, когда собственники не выполнили обязательства по защите объектов или нарушили установленные требования безопасности.

Кроме того, временный контроль со стороны властей возможен, если владельцы затягивают процесс восстановления работоспособности предприятий. Документ определяет механизмы реагирования на подобные нарушения.

Ранее Минпромторг подготовил список объектов для включения в перечень критических. Особое внимание участники уделили защите объектов логистики и торговли. Именно по этим направлениям министерство и представители бизнеса сформировали перечень площадок для возможного включения в список критически важных.