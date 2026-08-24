Мантуров: Указ Путина о временном управлении не означает национализацию

Указ президента России Владимира Путина о временном управлении объектами инфраструктуры не предусматривает национализацию предприятий или смену формы собственности. Государство будет точечно брать отдельные компании под управление для решения задач в сфере безопасности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Подчеркну, что речь при этом не идёт о национализации или изменении формы собственности — указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности», — сказал Мантуров.

По его словам, власти не планируют массово применять новый механизм. Решения будут принимать на самом высоком уровне в отдельных случаях. Государство получит возможность временно защищать предприятия от террористических атак и помогать им быстрее восстановить работу.

Мантуров отметил, что некоторые собственники недостаточно внимательно относятся к безопасности предприятий и сотрудников. Если владелец не готов решать проблемы вместе с властями и ситуация создаёт риски для целой отрасли, государство сможет временно взять защиту объекта и его восстановление на себя.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет властям вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если владельцы не обеспечили их безопасность или не восстановили работу в установленные сроки.