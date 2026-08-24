Путин подписал указ о мерах безопасности на объектах критической инфраструктуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры. Он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, Правительство России сможет вводить временное управление имуществом хозяйствующего субъекта, если тот не принимает необходимые меры для защиты таких объектов либо делает это несвоевременно.

Такая мера также предусмотрена при нарушении установленных требований безопасности, создании угрозы нормальной работе инфраструктуры или невосстановлении её функционирования. Отдельно упоминается выявление неэффективности мероприятий, направленных на предотвращение атак с использованием беспилотных воздушных судов.

Временное управление может распространяться на движимое и недвижимое имущество, находящееся в России, ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских юридических лиц и имущественные права. Решение об этом будет принимать правительство на основании поручения президента.

По общему правилу временным управляющим назначается Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Оно получает полномочия собственника в отношении переданного имущества, за исключением права распоряжаться им, а также отвечает за его инвентаризацию и сохранность.

Расходы на временное управление должны покрываться за счет доходов от использования соответствующего имущества. Прекратить такую процедуру также сможет правительство на основании поручения президента.

В указе уточняется, что к критической инфраструктуре относятся, в частности, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, энергетики, жизнеобеспечения, а также критически важные и потенциально опасные объекты. Документ вступил в силу со дня официального опубликования.