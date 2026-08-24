Главной опорой России в условиях западного давления остаются не зарубежные союзники, а собственные промышленность, энергетика, продовольственная база и возможности государства, пишет китайское издание Sohu. По оценке авторов, именно внутренние ресурсы позволяют стране сохранять устойчивость.

«Самым большим сторонником Путина является не какой-то внезапно появившийся союзник, а собственный давно накопленный потенциал России в области промышленной, энергетической, продовольственной и государственной мобилизации», — говорится в публикации.

Одним из ключевых факторов аналитики называют ВПК. Россия сохранила производственную базу, способную ремонтировать технику и наращивать выпуск боеприпасов. Большую роль играют энергетические ресурсы, которые продолжают приносить доходы бюджету, несмотря на внешние ограничения и атаки на инфраструктуру.

Отдельно авторы обращают внимание на продовольственную безопасность и способность страны обеспечивать себя зерном. В совокупности эти факторы опровергают прогнозы Запада о быстром истощении российских ресурсов, цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».