Путин назвал неонацизм в идеологии Украины одной из причин начала СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
РФ не будет мирится с тем, что Украина заложила неонацизм в основу своей идеологии. Об этом в беседе с автором ИС «Вести» заявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, такой выбор Киева ужасен.
«И вот с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции. Борьба с неонацизмом», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин поручил Правительству России взять на контроль ситуацию с топливом в России. По словам президента, власти уже занимаются решением возникших на рынке проблем, и он уже обсуждал этот вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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