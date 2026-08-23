РФ не будет мирится с тем, что Украина заложила неонацизм в основу своей идеологии. Об этом в беседе с автором ИС «Вести» заявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, такой выбор Киева ужасен.

«И вот с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции. Борьба с неонацизмом», — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин поручил Правительству России взять на контроль ситуацию с топливом в России. По словам президента, власти уже занимаются решением возникших на рынке проблем, и он уже обсуждал этот вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.