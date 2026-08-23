Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 11:04

Путин назвал неонацизм в идеологии Украины одной из причин начала СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

РФ не будет мирится с тем, что Украина заложила неонацизм в основу своей идеологии. Об этом в беседе с автором ИС «Вести» заявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, такой выбор Киева ужасен.

«И вот с этим мы не можем и не будем мириться. Именно это является одной из причин проведения специальной военной операции. Борьба с неонацизмом», — сказал российский лидер.

Путин указал на неудобства для россиян из-за нерешённых проблем с топливом
Путин указал на неудобства для россиян из-за нерешённых проблем с топливом

Ранее Владимир Путин поручил Правительству России взять на контроль ситуацию с топливом в России. По словам президента, власти уже занимаются решением возникших на рынке проблем, и он уже обсуждал этот вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar